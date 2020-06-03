A Total War Saga: TROY ücretsiz oluyor

Yaptığı indirimler kadar bedava dağıttığı oyunlarla da bilinen Epic Games, son olarak GTA V ve Civilization VI oyunlarını ücretsiz yapmış ve büyük ilgi görmüştü. Bu oyunları indirmek için kullanıcıların ücretsiz olarak bir Epic Games hesabı açmaları ve oyuun kütüphanelerine indirmeleri yeterli oluyor.

Ancak bu oyunlardan sonra da Epic Games boş durmayacak gibi görünüyor. Truva savaşlarına odaklanan A Total War Saga: TROY, çıkış yaptığı gün ücretsiz dağıtılacak. Oyun, 13 Ağustos tarihinde yayınlanacak.

Sega Avrupa’nın Stüdyo Müdürü Tim Heaton, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu satırlara yer verdi:

"Epic Games ile birlikte bir Total War oyununu çıkış gününde ücretsiz dağıtacağız. Oyunda hem Truva’nın hikayesi ve efsanelerini geniş bir kitleyle buluşturabileceğiz hem de yeni oyuncular da bu oyunu tanımış olacak, bu şansı yakalayacak."



