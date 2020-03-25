67 TL'ye satılan PC oyunu bedava oldu

Ubisoft, Uplay üzerinden bir oyunu daha ücretsiz dağıtmaya karar verdi. Child of Light isimli oyun, bugün itibariyle Uplay'e girip abone olan herkese bedava oldu. 28 Mart TSİ 16.00'ya kadar oyuncuların Child of Light'ı kütüphanelerine ücretsiz olarak ekleyebilmesi mümkün.

2014'te yayınlanan fantastik RPG oyunu Child of Light, aradan 6 yıl geçmesine karşın halen ilgi gören bir oyun. Oyun ilk çıkışını yaptığında da eleştirmenlerden geçer not almayı başarmıştı.

Oyunu indirmek için Uplay sayfasına girin, ardından kendinize bir hesap açtıktan sonra da bu oyunu hemen kütüphanenize ekleyin.

Oyunun tanıtım yazısında ise şunlar yazıyor:

Lemuria Krallığı umutsuzluk içindedir.

Kara Kraliçe Güneş’i, Ay’ı ve yıldızları çalmıştır. Siz Aurora, ruhu Lemuria Krallığı’na getirilen temiz kalpli, genç bir prenses olarak oynuyorsunuz. Göreviniz üç ışık kaynağını geri almak, Kara Kraliçe’yi yenmek ve Lemuria Krallığı’nı iyileştirmek.

Macera sizi bekliyor: Ubisoft Montréal’in yetenekli ekibi tarafından, UbiArt Framework kullanılarak geliştirilen Child of Light, peri masallarından esinlenmiş bir RPG’dir. Geniş Lemuria dünyasında olağanüstü bir yolculuğa çıkın ve oranın mistik bölgelerini keşfedin, sakinleri ile etkileşime geçin.

Yaşayan Lemuria dünyası: Lemuria tecrübeniz sırasında dost canlısı perilerden gnome’lara, vahşi kurtlardan karanlık ejderhalara, unutamayacağınız karakterlerle tanışacaksınız.

Canavarlarla ve mistik, şeytanî yaratıklarla savaşın: Aurora karanlıktan gelen yaratıklarla savaşma ve Çalınmış Işıklar’ı geri alabilme gücüne sahiptir. Active Time Battle System’i kullanarak Igniculus ile birlikte savaşın. Bir ateş böceği olan yoldaşınız başka bir arkadaşınız tarafından da kontrol edilebilir olduğundan bu macerayı arkadaşlarınızla yaşayabilirsiniz."



