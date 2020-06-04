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Haber Giriş: 04.06.2020 - 14:08,Son Güncelleme:

60 saniyede uyutan 4-7-8 tekniği!

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60 saniyede uyutan 4-7-8 tekniği!
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Birçoğumuzun uyku düzeni karantina günlerinde bozuldu. Eğer siz de yatağa uzanıyor ancak bir türlü uykuya dalamıyorsanız Dr. Andrew Weil tarafından geliştirilen 60 saniyede uyutan 4-7-8 tekniğini denemenizi öneriyoruz.

4-7-8 tekniği nedir?

60 saniyede uyutan 4-7-8 tekniği, ünlü ABD'li doktor Dr. Andrew Weil tarafından geliştirilmiş bir tekniktir. Bir tür nefes egzersizi olan bu teknik, kişinin nefes alışverişlerini ve tepkilerini kontrol etmesini sağlıyor, uykuya geçişi kolaylaştırıyor.

Nasıl uygulanır?

Aşama aşama 4-7-8 tekniği uygulaması:

Ağzınızı aralayın ve tüm nefesi ağzınızdan verin.

Tüm nefesinizi verdikten sonra ağzınızı kapatın ve burnunuzdan nefes alın. Bu sırada 4'e kadar sayın.

Burnunuzdan 4'e kadar sayarak nefes aldıktan sonra nefesinizi 7'ye kadar tutun ve sonra vücudunuzu serbest bırakın. 

Nefesinizi verirken üfler gibi verin ve bu esnada 8’e kadar sayın.

Denemesi oldukça kolay olan bu teknik ile uykuya geçişiniz çok kolay olacak.

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