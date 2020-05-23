MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEvdehayat Haberleri5 dakikada hazır! Baharatlı bardakta mısır tarifi
GeriEvdehayat 5 dakikada hazır! Baharatlı bardakta mısır tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Evdehayat
Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 23.05.2020 - 13:33,Son Güncelleme:

5 dakikada hazır! Baharatlı bardakta mısır tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
5 dakikada hazır! Baharatlı bardakta mısır tarifi
Abone Olgoogle-news

Bardakta mısır son yılların en sevilen sokak lezzetlerinden. Özellikle çocukların çok sevdiği bu lezzet aslında evde de kolayca yapılabilir. Siz de bardakta mısır özlemi çekiyor ve şipşak bir tarif arıyorsanız doğru yere geldiniz. Sizi hemen aşağı alalım. Şimdiden elinize sağlık…

Malzemeler:

2 kutu haşlanmış mısır

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

Tereyağını tencerede eritin.

Mısırları ekleyip yağda çevirin.

Tuzu ve baharatları ekleyip güzelce harmanlayın.

Sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun…

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle