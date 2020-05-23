Fotoğraf: Ingimage
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5 dakikada hazır! Baharatlı bardakta mısır tarifi
Bardakta mısır son yılların en sevilen sokak lezzetlerinden. Özellikle çocukların çok sevdiği bu lezzet aslında evde de kolayca yapılabilir. Siz de bardakta mısır özlemi çekiyor ve şipşak bir tarif arıyorsanız doğru yere geldiniz. Sizi hemen aşağı alalım. Şimdiden elinize sağlık…
Malzemeler:
2 kutu haşlanmış mısır
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı nane
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı tuz
Nasıl yapılır?
Tereyağını tencerede eritin.
Mısırları ekleyip yağda çevirin.
Tuzu ve baharatları ekleyip güzelce harmanlayın.
Sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun…
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