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Evdehayat
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 07.05.2020 - 17:55,Son Güncelleme:

5 adımda daha temiz bir mutfak için ipuçları

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5 adımda daha temiz bir mutfak için ipuçları
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Dağınık mutfaklarda yemek yapmak hem zor hem de keyifsiz. Birkaç tüyo ile mutfağınızı temiz tutabilir, işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

- Tezgahın üzerinde bulunan küçük ev aletleri ve onların etrafı toz toplamaya meyillidir. Bunun önüne geçmek için çok kullanmadıklarınızı nemli bir bez ile silerek dolaba kaldırabilirsiniz.

- Ocağın yanında mümkünse eşya bulundurmayın. Kaşıklık, baharatlık gibi ürünleri uzak bir yere taşıyın. Yemek pişirirken sıçrayan yağlar bu eşyalara sıçrar ve işinizi zorlaştırır. Tüm bunları dolapta tutmanızda fayda var.

-Elinizde yıkadığınız bulaşıkları kurulayıp dolaba kaldırın. Tezgahın üzerindeki bu görüntü mutfağınızı dağınık gösterebilir. Ayrıca bulaşıklardan damlayan sular tezgah ve dolaplarda kalıcı lekelerin oluşmasına zemin hazırlayabilir.

-Çöp kovasını mutfağın ortasında bulundurmayın. Mümkünse tezgahın altındaki dolaplardan birine yerleştirin. Kötü kokuları önlemek için ise çöpünüzü çok bekletmeden atın. Çöpün kokmaması için kokulu çöp poşetlerinden kullanabilirsiniz.

-Tezgahınızın üzerini her gün mutlaka bir kere silin. Böylece yağlar yüzeye yapışıp kalmayacak, genel temizlik yaparken işiniz kolaylaşacak.

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