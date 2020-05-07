5 adımda daha temiz bir mutfak için ipuçları

- Tezgahın üzerinde bulunan küçük ev aletleri ve onların etrafı toz toplamaya meyillidir. Bunun önüne geçmek için çok kullanmadıklarınızı nemli bir bez ile silerek dolaba kaldırabilirsiniz.

- Ocağın yanında mümkünse eşya bulundurmayın. Kaşıklık, baharatlık gibi ürünleri uzak bir yere taşıyın. Yemek pişirirken sıçrayan yağlar bu eşyalara sıçrar ve işinizi zorlaştırır. Tüm bunları dolapta tutmanızda fayda var.

-Elinizde yıkadığınız bulaşıkları kurulayıp dolaba kaldırın. Tezgahın üzerindeki bu görüntü mutfağınızı dağınık gösterebilir. Ayrıca bulaşıklardan damlayan sular tezgah ve dolaplarda kalıcı lekelerin oluşmasına zemin hazırlayabilir.

-Çöp kovasını mutfağın ortasında bulundurmayın. Mümkünse tezgahın altındaki dolaplardan birine yerleştirin. Kötü kokuları önlemek için ise çöpünüzü çok bekletmeden atın. Çöpün kokmaması için kokulu çöp poşetlerinden kullanabilirsiniz.

-Tezgahınızın üzerini her gün mutlaka bir kere silin. Böylece yağlar yüzeye yapışıp kalmayacak, genel temizlik yaparken işiniz kolaylaşacak.