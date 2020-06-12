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Hürriyet
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Evdehayat
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 12.06.2020 - 18:01,Son Güncelleme:

4 adımda yaz dekorasyonu

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4 adımda yaz dekorasyonu
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Yazın gelmesiyle birlikte yaz dekorasyonuna dair fikir arayışları arttı. Biz de size evinizi yazlık havasına bürüyeceğiniz birkaç fikir sunmak istedik.

Mavi ve yeşil tonlarından faydalanın

Yaz dekorasyonunun odak noktası mavi ve yeşil tonlarını evinize taşıyabilirsiniz. Evinizdeki bir duvarı bu temaya uygun renklendirebilirsiniz.

Bitkilere evinizde yer açın

Yaz dekorasyonunda bitkiler olmazsa olmaz! Kıvrımlı bitkiler iç mekan dekorasyonunda oldukça şık görünecektir.

Halılarınızdan kurtulun

Evinizdeki kalın halılardan kurtulup ferahlayın. Bunların yerine yerlere ince kilimler serebilirsiniz. Yazın kavurucu sıcaklarında hiç halı kullanmamak da bir seçenek…

Konfor önemli

İdeal bir yaz dekorasyonu için serinlik veren bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Bunun için rengarenk koltuklarınızın üstüne desen desen, rengarenk kırlentler koyabilirsiniz.

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