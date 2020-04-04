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HaberlerEvdehayat Haberleri#EvdeKal#MüzikleKal: Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası sevilen şarkılarını canlı yayında söylüyor
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Evdehayat
Haber Giriş: 04.04.2020 - 11:10,Son Güncelleme:/

#EvdeKal#MüzikleKal: Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası sevilen şarkılarını canlı yayında söylüyor

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#EvdeKal#MüzikleKal: Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası sevilen şarkılarını canlı yayında söylüyor
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Sevilen şarkılarıyla Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası, Demirören Medya’nın ‘#EvdeKal#MüzikleKal’ projesi kapsamında ev konseriyle canlı yayında.

ENBE Orkestrası sosyal medyada yaptıkları canlı yayınla Demirören Medya aracılığıyla yüzbinlere ulaşıyor. Demirören Medya’nın Koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği ‘#EvdeKal#MüzikleKal’ projesine destek veren Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası sevilen şarkılarını canlı yayında söylüyor.

Sağlığımız için evde kalmalıyız diyen Behzat Gerçeker, “Evde kaldığımız süreçte hepimizin pozitif düşünmeye, moralleri yüksek tutmaya ihtiyacı var. İşte tam da bu noktada şarkılarımızla kısa bir süre de olsa bir arada olmayı hissedeceğimizi düşünüyoruz” dedi.

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Yayında ENBE’nin sevilen şarkıları başta olmak üzere; Fransız şansonlarından Napoliten ezgilere ve Arjantin tangolarına kadar geniş yelpazede dünya müziğinin örneklerine yer veriliyor. Enbe Orkestrası solistlerinden; Elvan Günaydın, Benjamin Kaggwa, Çağlar Ökten, Dilek Ciyas, Ali Erenus, Eda Tuna Arslan, Erdem Seyhan, Egemen Akkol, Selçuk Erkalaycıoğlu ve Onur Turan canlı yayına bağlantılarla katılıyor.

‘#EvdeKal#MüzikleKal’ projesine Demirören Medya’nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek veriliyor.  

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