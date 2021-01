EVDE SU TASARRUFUNUN YOLLARI

Başta İstanbul gibi büyük şehirler olmak üzere birçok kentte baraj doluluk oranlarını etkileyen bu sorunla mücadeleye katkı sağlamak için evlerimizde de alabileceğimiz pek çok önlem var. Cif, Domestos, OMO, Rinso, Yumoş ve Vim gibi ev bakım markalarıyla Türkiye’de 10 haneden 9’una ulaşan Unilever Ev Bakım kategorisi, su tasarrufu çağrısında bulunarak su israfını azaltmak için bireysel olarak alınabilecek bu önlemleri derledi:

· Makinenizi daha verimli kullanın. Çamaşırları biriktirip haftada yalnızca bir makine daha az çamaşır yıkayarak yaklaşık 9 ton su tasarrufu sağlayın. Bu yöntemi tercih eden 5 ev her yıl bir insanın hayatı boyunca kullanacağı suyu koruyabilir.

· Yıkama başına ambalaj üzerinde tavsiye edilenden fazla çamaşır deterjanı kullanmayın. Her bir yıkama için kullandığınız deterjan miktarı, makinenizin durulama için kullandığı su miktarını doğrudan etkiler. Her yıl 1 milyon ev doğru miktarda deterjan kullansa 16 milyon nüfuslu İstanbul’un 1 günlük suyu korunmuş olur.

· Ön yıkama yapmayın. Güçlü formüle sahip deterjanlar kullandığınızda çamaşırlarınızı yıkarken ön yıkama yapmanıza gerek kalmaz. Ön yıkama yapmayarak yıkama başına ortalama 10 litre, yılda yaklaşık 2 ton su tasarrufu sağlayın.

· Konsantre ürünleri tercih edin. Konsantre ürünler daha az su kullanılarak üretilir. Böylece suyun korunmasına daha üretim aşamasında katkı sağlamış olursunuz.

· Temizlik yaparken daha az su tüketmenizi sağlayacak ürünler seçin. Toz alırken sprey formüllü temizleyiciler; zorlu kirleri çıkarmaya çalışırken temizlenen yüzeye göre leke bırakmayan ürünler tercih edin.

· Kullandığınız temizlik bezlerini biriktirip tek seferde su dolu bir leğende yıkayın.

· Saniyede bir damla akıtan musluk yılda yaklaşık 1 ton su harcar. Bu yüzden evdeki muslukların ve sifonların su kaçırmadığından emin olun.

· Bir musluktan dakikada 8 litre su akar. El yıkarken, diş fırçalarken, tıraş olurken ve duş alırken gereksiz olan her an musluğu kapatın. Musluk kaynaklı su israfını önlemek için bulaşığı elde değil, bulaşık makinesinde yıkayın ve makineyi tam dolmadan çalıştırmayın.

· Su tasarruflu armatürler kullanarak günde 38 litreye kadar suyu kurtarın.



Evlerimizde su tüketimini iyileştirmek hem gerekli hem de mümkün





Unilever Türkiye Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Leyal Eskin Yılmaz, “Uzmanlar insanlığın büyük bir su krizi ile karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekerken su kaynaklarının verimli ve akılcı kullanımı yaşamsal önem taşıyor. 2010 yılında başladığımız Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı kapsamında, Unilever Ev Bakım Kategorisi olarak kullanıcı su ayak izini %7 oranında azaltmayı başardık. Unilever Temiz Gelecek Vizyonu ile de bu konuda üretim süreçlerimizi ve ürünlerimizin performansını her geçen gün iyileştirmeye devam ediyor ve aynı zamanda tüketicileri de su kullanım alışkanlıklarında somut değişiklikler için teşvik ediyoruz. Tüm dünyada ev bakım ürünlerimiz ile milyarlarca insanın temizlik ve hijyen ihtiyacını karşılarken temiz ev, temiz gezegen ve temiz bir gelecek için çalışmaya devam ediyoruz.”





