Evde kargo bekleme dönemi tarih oluyor!

Türkiye’nin ilk ve en büyük kargo şirketi olan Yurtiçi Kargo, Eylül ayında hayata geçirdiği YK Plus uygulaması kapsamında 55 ilde bine yakın mahalle esnafı ile anlaşma sağladı. Şirket yakın zamanda YK Plus Teslim Noktası sayısını 81 ilde 2 bine çıkarmayı hedefliyor.



YK Plus Teslim Noktası nasıl kullanılır?



E-ticaret sitelerinden alışveriş yapan kullanıcılar adrese teslim seçeneğini kullanabildikleri gibi YK Plus Teslim Noktası seçeneğinden de yararlanabiliyorlar. Kullanıcı Teslimat Noktası seçimini yaptıktan sonra, kendisine en yakın esnafı seçiyor ve kargosu o adrese geliyor.



Kargo, seçilen adrese geldiğinde müşteriye sms ile bir bilgilendirme yapılıyor ve 3 gün içerisinde kargonun ilgili YK Plus Teslim Noktası’ndan alınması isteniyor. Müşteri de bu 3 gün içerisinde istediği zaman kargosunu teslim alabiliyor.



Şuanda Türkiye’nin bazı büyük e-ticaret sitelerinde devreye alınan bu proje yakın zamanda birçok e-ticaret sitesinde yer alacak.



Kimler tercih etmeli?

Proje, internetten alışveriş yapan ve kargonun geleceği gün evinde ya da iş yerinde olmama ihtimali olan, ya da sabit bir adreste bulunmayan müşterilere hizmet vermek amacı ile devreye alındı.

Bu hizmet ücretli mi?

YK Plus Teslim Noktası’nı tercih eden kullanıcılar bu hizmet için hiçbir ek ücret ödemiyor. Proje tamamen müşteri memnuniyetini yükseltmek amacı ile hayata geçirilmiş bir proje.

Esnafa olan katkısı nedir?

YK Plus Teslim Noktası projesine dâhil olan mahalle esnafları, teslim ettikleri kargo adetine göre kazanç elde ediyor. Müşterilerin hiçbir ek ödeme yapmadan yararlanabildikleri uygulamada, esnaflara Yurtiçi Kargo tarafından ödeme yapılıyor.

Nasıl YK Plus Teslim Noktası olunur?

Anlaşma yapılacak esnaflardan dükkânlarında kargoları saklayabilecekleri güvenli alanlarının olması, bölgede bilinen ve güvenilen bir esnaf olması ve bir akıllı telefona sahip olmaları isteniyor.

Şu ana kadar 55 ilde bine yakın esnafla anlaşma sağlayan şirket, bu sayıyı yakın zamanda 81 ilde iki bin noktaya ulaşmayı hedefliyor. Dolayısı ile başvurular hala devam ediyor. Başvuruda bulunmak isteyen esnaflar www.ykplus.info internet adresinden kolaylıkla yapılabiliyor.

İlandır.