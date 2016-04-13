Ev ve aile meseleleri dikkat gerektiriyor

Ev, aile, ülke konularının ön plana çıkabileceği bir gündeyiz. Bu anlamda hassasiyetlerimiz olabilir. Öğle sonrası saatlerde ise, fikir alışverişleri, uzlaşma veya yaratıcılık gerektiren konularda olumlu bir enerji akışı var. Ancak, gece saatlerinde, geçen hafta 4 Nisan tarihinde uzun uzun yazdığımız Uranüs’ün olumsuz görünümü tekrar kendini hatırlatabilir. Ani ve beklenmedik olaylar ve durumlar, hızlı düşünmenin yaratacağı yanlışlar, ani tepkiler, tartışmalar, ufak tefek sakarlıklar ya da kazalar da ufak çaplı da olsa gündemde iki gün için. Provokatör kişilerden uzak durmakta ve riskli olabilecek her başlığa dikkatle yaklaşmakta fayda var. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel