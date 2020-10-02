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Enerjisa Enerji CFO’su Mıchael Moser Küresel Fikir Lideri Seçildi

02.10.2020 - 14:23 | Son Güncelleme:

Elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri alanlarında Türkiye’nin lider enerji şirketi Enerjisa Enerji’de CFO görevini üstlenen Dr. Michael Moser, ABD’li televizyon kanalı CBS tarafından Sürdürülebilirlik ve Geleceğin Altyapısına Yatırım kategorisinde Küresel Fikir Lideri seçildi.

Sürdürülebilirlik konusunda daha önce corporate register tarafından “En iyi ilk sürdürülebilirlik raporu” ve “İletişimde Süreklilik” kategorilerinde iki önemli ödül kazanan Enerjisa Enerji, bu konudaki çalışmalarıyla sektöre öncülük etmeye devam ediyor.

Enerjisa Enerji’nin kredi yapısını çeşitlendirmek, etkin nakit yönetimi başlatmak, kur risklerini azaltmak ve yeni bir Risk Yönetimi Sistemi kurarak  şirketin risk azaltımına yardımcı olan Enerjisa Enerji CFO’su Dr. Moser, aynı zamanda şirketin yeni enerji dünyası etrafında şekillenen iş modelinde stratejinin temeli olarak sürdürülebilirliği destekliyor.

Bu vizyonu ile CBS News tarafından Küresel Fikir Öncüsü ödülüne layık görülen Dr.Moser, “Bu ödülü Türkiye’nin dünya çapında tanıtımına destek olacak bir fırsat olarak görüyor ve uluslararası ölçekte Türkiye’nin yatırım yapmak için ne kadar iyi bir ülke olduğunu, sürdürülebilirlik konusunun ne kadar gelişmiş olduğunu gösterdiğimizi düşünüyorum.” dedi.

Dr. Moser’in yeni enerji dünyasına ve Enerjisa Enerji’nin sürdürülebilirlik bakış açısını CBS kanalına verdiği mülakatla anlatan Moser’in röportajı 27 Ekim 2020 tarihinde CBS News kanalı tarafından yayınlanacak. Söz konusu röportaja aşağıdaki link yoluyla Enerjisa Youtube Kanalı üzerinden şimdi ulaşılabiliyor.

Videoyu izlemek için tıklayın!


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