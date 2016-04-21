Endişeli gece saatleri belirsizliklere açık gün

İnişli çıkışlı ruh hallerine belli belirsiz gerilimlere açık bir gündeyiz. Duygusal anlamda stres hali söz konusu olabilir. Aşırı sahiplenici, ani tepkiler veren, kıskanç, kaba, aşırı sevgisini kötüye kullanan ya da takıntılı kişilerle uğraşabileceğimiz günlerdeyiz veya böyle birisine dönüşmemek için gayret göstermemiz gerekebilir. Özellikle maddi başlıklı konularda ya da ikili ilişkilerde veya iş birliklerinde sabit fikirli, inatçı, aşırı talepkar ya da ısrarcı kimseler gündemde olabilir. Günün ikinci yarısı bazı konularda ilerlemek zor olabilir, isteksizlik, belirsizlik, kararsızlık veya halsizlik türünde başlıklar ön planda. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel