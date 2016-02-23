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    Endişelerin üstesinden gelmeliyiz

    Hürriyet Haber
    23.02.2016 - 09:25 | Son Güncelleme:

    Dünkü yazımızda uzun uzun ele aldığımız yanıltıcı etkiler, yanıltıcı kişiler ve bu duruma bağlı yanlış kararlar ya da yanlış yargılara varma türünde gelişmeler günün ilk yarısında devrede olabilir.

    Akşam üstünden itibaren, engellenmişlik hissi, ruhsal huzursuzluklar ve dün bahsettiğimiz dolunay etkisi yüzünü belirgin şekilde gösterebilir. Ancak, genel anlamda bakıldığında, yarım kalan işlerin tamamlanabileceği, gardrop düzeltme, rapor hazırlama, bahar temizliği yapma, mevcut işlerdeki problemleri giderme ve olayları detaylandırma türünde çalışmalar yapabileceğimiz, sağlılığımıza veya kendimize zaman ayırabileceğimiz, detaylara hakim olabileceğimiz bir gündeyiz. Endişeli, eleştirel veya huzursuzsak nedeni yine dünkü dolunaydır. Abartmamalıyız. Gece saatlerinde ise, ortam yumuşuyor, enerjimiz yükseliyor ve neşeleniyoruz.

    Etiketler: niobe , kelebek , yazar

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