En iyi kaleciler listesi - Türkiye'nin ve dünyanın en iyi 10 kalecisi

1- Engin İpekoğlu



Engin İpekoplu 7 Haziran 1961 yılında İzmir'de doğdu. Futbolculuk kariyerine Avusturya'da başladı. Daha sonra Sakaryaspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe takımlarının forması giydi. Özellikle Fenerbahçe kariyerinde gösterdiği üstün performansla üst üste iki yıl Türkiye'nin en iyi kalecisi seçildi. 30 Nisan 1995 tarihinde Kayserispor maçında ayağı kırılan Engin İpekoğlu, futbolculuk kariyerini kısa bir süre sonra noktalamak zorunda kaldı.



2- Oliver Khan



Alman Milli takımının ve Bayern Münich'in efsanevi kalecisi Oliver Khan,15 Haziran 1969 tarihinde Karisruhe kentinde doğdu. 2002 Dünya Kupasında kalesinde devleşen file bekçisi takımının finale kadar yükselmesinde önemli rol oynadı. Altın Top ödüllü file bekçisi, 2008 yılında jübile yaptı.



3- Gianluigi Buffon



Kurtarışlarının yanı sıra centilmen kişiliğiyle de tanınan Buffon,1978 yılında İtalya'da doğdu.1995 yılında futbolculuk kariyerine başladığı Parma'da 6 sezon boyunca forma giydi. Daha sonra sırasıyla Juventus ve Paris St. Germain'de forma giydi. Şu an 42 yaşında olan Buffon, aktif futbolculuk yaşantısına Juventus'da devam ediyor.



4- Fernando Muslera



Sadece Galatasaraylılara göre değil birçok futbolsevere göre ligimize gelmiş en iyi yabancı kalecilerden biridir. Uruguaylı kaleci 2011 yılından bu yana Galatasaray'ın kalesini koruyor.



5- Petr Cech



Rennes, Chelsea ve Arsanal gibi önemli kulüplerde oynayan Petr Cech, 20 yıllık futbol kariyerine sayısız ödül sığdırdı. 2006 yılında oynanan maçta rakip takımın oyuncusuyla çarpışan Cech'in kafatası çatlak tespit edildi. Bu yıldan sonra önlem olarak bütün maçlara kaskla çıkan kaleci geçtiğimiz yıl futbol kariyerini noktaladı.



6- Keyvor Navas



Korsa Rikalı kaleci profesyonel futbol kariyerine Saprissa takımında başladı. Yaptığı kurtarışlarla adını duyuran file bekçisi 2014 yılında Real Madrid'e transfer oldu. Geçtiğimiz yıl Paris St. Germain'e transfer olan kaleci, birçok futbol yorumcusuna göre dünyanın en iyi kalecilerinden biri.



7- Hugo Lloris



Fransız Hugo Llroris, 2012 yılından bu yana, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'un kalesini koruyor. 2013'de yılın kalecisi seçilen Lloris, Fransız milli takım formasını en fazla giyen (114) kalecilerin başında geliyor.



8- Joe Hart



1987 yılında ingiltere'de doğdu. Özellikle Manchester City'de forma giydiği yıllarda yaptığı kurtarışlarla birçok takımın transfer listesine girdi. 33 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin oynadığı diğer kulüpler şunlardır: Tottenham Hotspur, West Ham United, Shrewsbury Town ve Burnley.



9- Juio Cesar



Brezilyalı kaleci, Benfica, Toronto ve Flamengo gibi köklü takımlarda oynadı. 2018 yılında futbolu bırakan file bekçisi son olarak Flamengo - Americo Mineiro maçında forma giydi.



10- Kevin Trapp



Profesyonel futbolculuk kariyerine 2007 yılında FC Kaiserslautern takımında başlayan Kevin Trapp 2015 yılından bu yana Ligue 1 ekiplerinden Paris St Germain'de forma giyiyor.