Arjantin, İngiltere ve Brezilya gibi Türkiye de bir ''futbol ülkesi'' olarak tanımlanmaktadır. Sadece Türkiye Ligi değil, Premier Lig ve Bundesliga'da oynanan seyir zevki yüksek maçlar da izleyicilerin ilgisini fazlasıyla çekiyor. Futbolseverler Dünya Kupası ve Dünya Avrupa Kupası gibi turnuvalarda Messi, Ronaldo, İbrahimoviç gibi yıldız isimleri bir arada izleme fırsatı buluyor.



En iyi futbolcular listesi- Dünyanın ve Türkiye'nin en iyi 10 futbolcusu



1. Christiano Ronaldo



Manchester United ve Real Madrid'den sonra futbol kariyerine Juventus'ta devam eden Christiano Ronaldo, tartışmasız futbolun yıldız isimlerinden biri. Portekizli oyuncu Manchestr United forması giydiği 608 maçta 419 gol atıp 159 asist yaparak kırılması neredeyse imkansız bir rekora imza attı. Başarısını disiplinli çalışmasına borçlu olan yıldız ismin izin günlerinde bile en az 3-4 saat antrenman yaptığı söyleniyor.



2. Lionel Messi



1987 yılında Arjantin'de doğan Lionel Messi, dünya çapındaki en klas ve yetenekli oyunculardan bir diğeri. Sık sık Ronaldo ile karşılaştırılan Messi, sakin tavırları ve mütevazi kişiliğiyle biliniyor. Barcelona'da 10 numaralı formayı giyen Arjantinli yıldız kariyeri boyunca 10 lig şampiyonluğu ve dört Uefa Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu yaşadı.



3. Zlatan İbrahimvoiç



''Futbolun Hırçın Çocuğu'' olarak tanımlanan Zlatan İbrahimoviç, gelmiş geçmiş en başarılı ve en orijinal futbolculardan biri. Tekvandoda siyah kuşak sahibi olan İbrahimoviç'in attığı birçok gol ''Tekvando stili gol'' olarak tanımlanıyor. İsveç formasıyla İngiltere'ye orta sahadan rövaşata ile attığı gol ise ''Son 50 yılın En iyi Golü'' olarak lanse ediliyor.



4. Diego Maradona



Lionel Messi ile birlikte Arjantin'in en yetenekli oyuncusu kabul edilen Diego Maradona, efsanevi futbolcular listesinde yer alıyor. İnişli çıkışlı bir özel hayatı olmasına rağmen, Maradona attığı çalımlar ve goller ile milyonlaca futbolsever için hala 1 numara.



5. Dos Santos Kaka



Birçok yorumcuya göre futbol tarihinin en iyi orta saha oyuncusu kabul edilen Kaka, uzun yıllar boyunca Milan ve Real Madrid'de forma giydi. Ballon D'or ödüllü Brezilya oyuncu, kariyerine bir Dünya Kupası ve 1 UEFA Süper kupası başta olmak üzere onlarca kupa sığdırdı.



6. Zinedine Zidane



Fransız oyuncu Zinedine Zidane, futbol otoritelerine göre yeri asla doldurulamayacak yıldız futbolculardan biri. Üç FIFA ve bir Ballon D'or ödüllü Zidane futbol kariyerine teknik direktör olarak devam etti. Real Madrid'in başındayken 3 yıl üst üste UEFA Şampiyonlar Ligini kazanan Fransız yıldız, sadece iyi bir futbolcu değil iyi bir teknik direktör olduğunu da dünyaya gösterdi.



7. Metin Oktay: - Taçsız Kral



Futbol kariyeri boyunca toplam 294 gol atma başarısı gösteren Metin Oktay, Türkiye Liginde 6 kez gol kralı olan tek futbolcu.



8. Can Bartu - Sinyor Bartu



Kariyerine toplam 262 gol sığdıran Can Bartu, Fenerbahçe'nin efsanevi oyuncularından biri. Hem futbol hem de basketbol kariyerinde milli takıma kadar yükselen Can Bartu, adını Türk spor tarihine altın harflerle yazdırdı.



9. Thierry Henry



Fransa Liginde 3 kez gol kralı olan Thierry Henry, üst üste iki kez yılın futbolcusu seçildi. Ofansif orta saha ve forvet mevkinde oynayan Henry kariyeri boyunca 226 gol attı.



10. Ronaldinho



Listenin son sırasında Brezilyalı oyuncu Ronaldinho var. Yıldız oyuncu Brezilya formasıyla 97 maça çıkıp 33 gol attı ve bir kez Dünya Kupası sevinci yaşadı.