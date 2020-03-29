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Lezzet
Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 29.03.2020 - 15:42,Son Güncelleme:/

Yeni tatlarla tanışmak için bu kitaplardan iyisini bulamazsınız!

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Yeni tatlarla tanışmak için bu kitaplardan iyisini bulamazsınız!
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Evden mümkün olduğunca çıkmadığımız bu dönemde, birçok kişi yeni hobiler ediniyor, yeni şeyler denemeye çalışıyor. Bunlardan bir tanesi de yemek yapmak. Son yıllarda raflarla buluşan Türkçe yemek kitapları yeni lezzetlerle tanışmak isteyenler için çok başarılı kaynaklar. Sizin için bu kitaplardan en iyi 10 tanesini derledik. Sizin favoiriniz hangisi? Bizim listemizin dışında bir kitap öneriniz varsa bizimle mutlaka paylaşın...

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