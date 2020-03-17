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Lezzet
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 17.03.2020 - 11:40,Son Güncelleme:/

Türkiye'nin tatlısı baklavayı sizce en iyi kim yapar?

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Türkiye'nin tatlısı baklavayı sizce en iyi kim yapar?
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Tatlıya hele ki milli tatlımız baklavaya asla hayır diyemiyoruz. Üstelik ülkemizin dört bir yanı baklavanın en iyisini yapan mekanlarla dolu. Bu mekanlardan 10 tanesini biz aşağıda sizin için sıraladık ve favorinizi soruyoruz. Ancak unuttuğumuzu düşündüğünüz başka başarılı bir baklavacı varsa onu da bizimle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin.

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