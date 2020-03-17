Türkiye'nin tatlısı baklavayı sizce en iyi kim yapar?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yorumlar
0
Yazdır
A
Yazı Tipi
Abone Ol
Tatlıya hele ki milli tatlımız baklavaya asla hayır diyemiyoruz. Üstelik ülkemizin dört bir yanı baklavanın en iyisini yapan mekanlarla dolu. Bu mekanlardan 10 tanesini biz aşağıda sizin için sıraladık ve favorinizi soruyoruz. Ancak unuttuğumuzu düşündüğünüz başka başarılı bir baklavacı varsa onu da bizimle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle