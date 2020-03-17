Türkiye'nin en sevilen sokak lezzetleri arasında sizin favoriniz hangisi?
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Sokak lezzetleri dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de yeme içme kültürünün en önemli parçalarından biri. Hatta dünyada Türk yemekleri denince akla gelenlerin önemli bir kısmı da sokak lezzetleri arasında sayılıyor. Sizin için Türkiye'de en sevilen 10 sokak lezzetini seçtik, sizin favorinizi soruyoruz. Listeye eklemeyi unuttuğumuz bir lezzet varsa lütfen bizimle paylaşın.
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