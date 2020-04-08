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Lezzet
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 08.04.2020 - 12:08,Son Güncelleme:/

İstanbul'un en iyi 10 pilavcısı hangisi?

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İstanbul'un en iyi 10 pilavcısı hangisi?
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"Pilavı güzel yapan her yemeği yapar" derler. Peki pilavı kim güzel yapar? Tabii ki aşağıdaki listemizde yer alan mekanlar. Biz bize göre en lezzetli pilavın 10 adresini derledik. Size bu mekanlar arasında favorinizi soruyoruz ama dilerseniz listenin dışına çıkıp kendi önerinizi de yapabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken "Sizin en iyi öneriniz nedir?" seçeneğine tıklamak ve açılan ekrandaki kutuya listede olmayı hak ettiğinizi düşündüğünüz mekanı yazmak. Hepsi bu kadar...

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