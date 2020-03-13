İstanbul'un en iyi 10 dondurmacısı arasında sizin favoriniz hangisi?
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Dondurma denince özellikle yaz aylarında akan sular duruyor. Sıcak yaz akşamlarının hafif tatlısı dondurmaya kimse hayır diyemiyor. Biz de havalar yavaş yavaş ısınmaya, dondurma mevsimi gelmeye başlamışken İstanbul'un en iyi 10 dondurmacısı hakkında sizin fikrinizi soralım dedik. Hepsi ayrı ayrı müdavimlerini yaratmış bu dondurmacılar arasında sizin favoriniz hangisi?
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