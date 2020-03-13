MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEn iyi on Haberleri Lezzet Haberleriİstanbul'un en iyi 10 dondurmacısı arasında sizin favoriniz hangisi?
GeriLezzet İstanbul'un en iyi 10 dondurmacısı arasında sizin favoriniz hangisi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezzet
Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 13.03.2020 - 10:08, Son Güncelleme:/

İstanbul'un en iyi 10 dondurmacısı arasında sizin favoriniz hangisi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul'un en iyi 10 dondurmacısı arasında sizin favoriniz hangisi?
Abone Olgoogle-news

Dondurma denince özellikle yaz aylarında akan sular duruyor. Sıcak yaz akşamlarının hafif tatlısı dondurmaya kimse hayır diyemiyor. Biz de havalar yavaş yavaş ısınmaya, dondurma mevsimi gelmeye başlamışken İstanbul'un en iyi 10 dondurmacısı hakkında sizin fikrinizi soralım dedik. Hepsi ayrı ayrı müdavimlerini yaratmış bu dondurmacılar arasında sizin favoriniz hangisi?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle