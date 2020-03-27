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Lezzet
Haber Giriş: 27.03.2020 - 13:22,Son Güncelleme:/

İçme suyunu kapınıza getiren uygulamalar arasında sizin favoriniz hangisi?

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İçme suyunu kapınıza getiren uygulamalar arasında sizin favoriniz hangisi?
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Eve su siparişi birçoğumuz için zaten rutin bir uygulama ancak özellikle evden çıkmadığımız şu dönemde eve su sipariş edenlerin sayısı da arttı. Birçoğumuz bu iş için uygulamalardan faydalanıyoruz. Siz de eve su siparişi verenlerdenseniz favori uygulamanızı aşağıda bizimle de paylaşın. Eğer tercih ettiğiniz uygulama listemizde yoksa bunu da son seçenekte açılan kutuyu kullanarak bize iletmeyi unutmayın.

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