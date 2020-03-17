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Lezzet
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 17.03.2020 - 13:19,Son Güncelleme:/

Hepsinin ayrı ayrı müdavimleri var! Sizin favori dönerciniz hangisi?

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Hepsinin ayrı ayrı müdavimleri var! Sizin favori dönerciniz hangisi?
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Döner hepimizin en favori lezzetleri arasında başı çekiyor ancak herkesin döner zevki farklı dolayısıyla beğendiği mekan da farklı oluyor. Sizin için İstanbul'un dört bir yanından en favori 10 dönerciyi seçtik. Sizin favorilerinizden biri aşağıdaki listede varsa oyunuzu esirgemeyin, yok eğer bu listeden farklı bir dönerciyi tercih ediyorsanız, o zaman da favorinizi bizimle de paylaşmayı unutmayın.

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