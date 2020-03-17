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GeriLezzet Geç tanıştık ama çok sevdik! Suşinin en iyi adresini birlikte seçelim mi?
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Lezzet
Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 17.03.2020 - 19:23, Son Güncelleme:/

Geç tanıştık ama çok sevdik! Suşinin en iyi adresini birlikte seçelim mi?

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Geç tanıştık ama çok sevdik! Suşinin en iyi adresini birlikte seçelim mi?
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Japonya mutfağının yıldızı suşi, hayatımıza geç girdi ama çok sevildi. Sizin için İstanbul'da suşisi birbirinden lezzetli 10 adresi derledik ve favorinizi soruyoruz. Tabii bir de bizim listeye alamadıklarımız var. Eğer en beğendiğiniz suşici bu sıralamada yer almıyorsa lütfen ilgili seçenek üzerinden bizimle de paylaşın. Sonuçta güzellik paylaşıldıkça çoğalmaz mi?

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