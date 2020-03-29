Dünya mutfağı ayağınıza geldi! Siz kimi takip ediyorsunuz?
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Dünya mutfağına ilgili olanların elindeki en önemli kaynaklardan biri Instagram çünkü dünyanın dört bir yanında yeme içme sektörüne yön veren önemli şeflerin neredeyse hepsi yarattıkları sanat eseri gibi tabakları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor, trendleri bu şekilde belirliyor. Bu şeflerden en popüler 10 tanesini aşağıda listeledik. Peki sizin takip etmeyi sevdiğiniz ünlü şef kim var? Listede eksik olduğunu düşündüğünüz bir isim varda bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.
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