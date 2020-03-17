Bir oturuşta kaç tane yiyebilirsiniz? Bu mekanlarda rekor kıracağınızdan eminiz
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Sağlık kaygıları nedeniyle bazılarımızın şüpheyle yaklaştığı midye dolma, doğru şekilde hazırlandığı takdirde tam bir lezzet ve keyif deposu olabiliyor. Aşağıda sizin için Türkiye'nin dört bir yanından en iyi midyeyi yiyebileceğiniz adresleri derledik. Bizim atladığımız güzel bir midyeci varsa onu da bizimle paylaşmanızı rica ederiz. O halde gelsin anketimiz...
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