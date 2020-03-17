Bahara güzel bir merhaba demek için sizin favoriniz hangisi?
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Hepimiz havaların ısınacağı, doğanın uyanacağı ilkbahar günlerini iple çekiyoruz. Baharın tadı da en iyi güzel demlenmiş bir bardak tavşan kanı çayla çıkıyor elbette. Peki kendinizi yeniden doğmuş gibi hissedeceğiniz favori çay bahçeniz hangisi? Biz Türkiye'nin farklı yerlerinde en popüler adreslerden 10 tanesini derledik ama eksik bıraktığımızı düşündüğünüz bir mekan varsa onu da siz bize iletebilirsiniz.
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