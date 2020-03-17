Adeta bağımlılık yaratıyor! Sizin için en iyi kokoreççi hangisi?
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Türkiye'de sokak lezzeti denince ilk akla gelenlerden biri olan kokoreç, ilk bakışta akıllarda soru işaretleri yaratsa da bir kez tattıktan sonra bağımlısı olmamak mümkün değil. Özellikle aşağıda sıraladığımız mekanların kokorecinin tadına doyum olmuyor. Peki sizin favori kokoreççiniz hangisi? Aşağıdakilerden biri mi yoksa bizim listemize eklemeyi unuttuğumuz bir adres mi? Anketimize oy vererek favori kokoreççinizi listenin üst sıralarına taşımaya ne dersiniz?
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