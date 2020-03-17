Yeşilçam'ın en iyi 10 çifti arasında sizin favoriniz hangisi?
Hürriyet Haber
17.03.2020 - 11:27 | Son Güncelleme:
Bir nesil onlar ile büyüdü... Filmleri sinema salonlarına onlarca izleyiciyi çekti! Üzerinden yıllar geçen yapımların çiftleri hafızalarda ayrı bir yer edindi... Peki senin Yeşilçam'daki favori çiftin kim?
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