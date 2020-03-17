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Gezi
Haber Giriş: 17.03.2020 - 12:11,Son Güncelleme:/

Sizce Karadeniz’in kıyısında dizili en iyi kasaba hangisi?

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Sizce Karadeniz’in kıyısında dizili en iyi kasaba hangisi?
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Güneyden Kuzeye ilerleyen baharın ilk demlerini yaşayan bölgede başı karlı dağları izleyerek rengârenk çiçeklerin arasında yürüyüp bulutların üzerine çıkabileceğiniz, bahar yemeklerinin en güzellerini yiyip, birbirinden güzel sahil kasabalarında tarih ve kültür gezileri yapabileceğiniz günlerdeyiz. Peki sizce Karadeniz'in en güzel sahil kasabası hangisi?

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