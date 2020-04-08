Bodrum'da canlı müziğin en iyi 10 adresi hangisi?

Yaz geldi mi gece hayatı İstanbul’dan Bodrum’a taşınıyor, eğlencenin başkenti Bodrum oluyor. Merkez ve koylardaki yüzlerce mekânıyla sayısız seçenek sunuyor çünkü. Gündüz denizin ve güneşin tadını çıkaranlar, gün batınca gece hayatının en iddialı markalarında eğlenebiliyor. Peki iyi müzik dinlemek için nereye gitmek lazım? Bodrum’da canlı müziğin en iyi adresleri hangileri? İşte en yenilerden klasiklere uzanan en iyi 10'u seçtik. Sizin ilk tercihiniz hangisi?
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