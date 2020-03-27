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Evde Hayat Var
Haber Giriş: 27.03.2020 - 13:29,Son Güncelleme:/

Yemek siparişi uygulamaları arasında en çok hangisini beğeniyorsunuz?

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Yemek siparişi uygulamaları arasında en çok hangisini beğeniyorsunuz?
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Yemek sipariş uygulamaları öğrencilerin, çalışanların, hazır yemeği sevenlerin kurtarıcısı. Uygulama mağazalarında bu iş için geliştirilmiş çok sayıda uygulama bulunuyor. Bu uygulamalardan en popülerlerini sizin için derledik. Listemiz aşağıda... Favori yemek sipariş uygulamanızı seçmenin yanı sıra bizim atladığımız bir uygulama barsa onu da bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Afiyet olsun...

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