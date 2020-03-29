Sosyal, kültürel ve tarihsel anlamda yemek hakkında en iyi kitapları seçelim mi?
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Yemek birçoğumuz için sadece yemek değil aynı zamanda sosyal, kültürel ve tarihsel bir olgu. Kitabevi raflarında yemeğin bu boyutlarına odaklanan çok sayıda kitap bulunuyor. Sizin için bu kitaplardan en ilginç 10 tanesini seçip aşağıda listeledik. Sizin favoriniz hangisi? Unuttuğumuz bir kitap varsa bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.
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