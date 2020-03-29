İzlerken bile ağzımız sulanıyor! Sizin en beğendiğiniz hangisi?
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Yemek geçmişten günümüze birçok sinema filminde başrolü oynadı, oynamaya da devam ediyor. Kimi zaman bir sofra sahnesi filmin çözüldüğü nokta olurken kimi zaman filmin önemli bir kısmı mutfakta geçiyor. Sizin için 90'lardan bu yana yemek ve şefleri konu alan en sevilen filmleri seçtik. Bu en iyi 10 listesinde sizin favoriniz hangisi? Eksik bıraktığımız bir film varsa lütfen bize hatırlatın.
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