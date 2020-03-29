MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEn iyi on Haberleri Evde Hayat Var HaberleriHem keyiflenelim hem kültürlenelim... İşte en iyi yemek belgeselleri
GeriEvde Hayat Var Hem keyiflenelim hem kültürlenelim... İşte en iyi yemek belgeselleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Evde Hayat Var
Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 29.03.2020 - 16:12,Son Güncelleme:/

Hem keyiflenelim hem kültürlenelim... İşte en iyi yemek belgeselleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hem keyiflenelim hem kültürlenelim... İşte en iyi yemek belgeselleri
Abone Olgoogle-news

Belgesel sektörü için yemeğin ve beslenmenin çok önemli bir yeri var. Özellikle son yıllarda kimi sağlıklı beslenme, kimi sokak lezzetleri, kimi de fine dining üzerine çok sayıda yemek belgeseli çekildi, çekilmeye de devam ediyor. Sizin için bu belgesellerden en popüler 10 tanesini seçtik. Bu 10 tane arasında favorinizi bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Elbette unuttuklarımız olabilir, onları da lütfen ilgili seçenek üzerinden bizimle paylaşın. Şimdiden teşekkürler...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle