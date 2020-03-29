Hem keyiflenelim hem kültürlenelim... İşte en iyi yemek belgeselleri
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Belgesel sektörü için yemeğin ve beslenmenin çok önemli bir yeri var. Özellikle son yıllarda kimi sağlıklı beslenme, kimi sokak lezzetleri, kimi de fine dining üzerine çok sayıda yemek belgeseli çekildi, çekilmeye de devam ediyor. Sizin için bu belgesellerden en popüler 10 tanesini seçtik. Bu 10 tane arasında favorinizi bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Elbette unuttuklarımız olabilir, onları da lütfen ilgili seçenek üzerinden bizimle paylaşın. Şimdiden teşekkürler...
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