Evde kaldığınız dönemde artan yemeklerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Bir süredir evden çıkmıyor, sık sık alışverişe gitmiyor, mutfağımızdaki malzemeleri mümkün olduğunca uzun süre değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama bu birkaç gün üst üste aynı yemeği yiyeceğimiz anlamına da gelmiyor elbette. Artan yemeklerden yapılabilecek soframızı şenlendirebilecek çeşit çeşit başka tarifler. Birkaç tanesini aşağıda listeledik. Sizin favoriniz hangisi?
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