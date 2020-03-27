Evde eşinizle/sevgilinizle yapılacak en güzel 10 aktivite hangisi?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yorumlar
0
Yazdır
A
Yazı Tipi
Abone Ol
Koronavirüsünden korunmak için önlem olarak #EvdeKal çağrılarına kulak verip çoğumuz kendimizi ev karantinasına aldık. Gün boyu kanal kanal dolaşıp televizyon izleyen de var, kendini temizliğe veren de... Aslında sevgilinizle/eşinizle kaliteli zaman geçirmek için bir fırsat olan bu karantina günlerinde sizce Sizce ev yapılacak en güzel ve ev aktivitesi hangisi?
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle