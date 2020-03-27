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Evde Hayat Var
Haber Giriş: 27.03.2020 - 18:46,Son Güncelleme:/

Evde eşinizle/sevgilinizle yapılacak en güzel 10 aktivite hangisi?

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Evde eşinizle/sevgilinizle yapılacak en güzel 10 aktivite hangisi?
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Koronavirüsünden korunmak için önlem olarak #EvdeKal çağrılarına kulak verip çoğumuz kendimizi ev karantinasına aldık. Gün boyu kanal kanal dolaşıp televizyon izleyen de var, kendini temizliğe veren de... Aslında sevgilinizle/eşinizle kaliteli zaman geçirmek için bir fırsat olan bu karantina günlerinde sizce Sizce ev yapılacak en güzel ve ev aktivitesi hangisi?

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