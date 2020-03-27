Evde de yapılabilen sokak lezzetleri arasında sizin favoriniz hangisi?
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Evde olduğumuz dönemde sokak lezzetlerine hasret kaldığımız doğrudur. Ancak nefis sokak lezzetlerimizin bir kısmı aslında evde de yapılabilecek şeyler. Sizin için evde yapılabilecek sokak lezzetlerinin bazılarını derledik. Bu sokak lezzetleri arasında sizin favoriniz hangisi? Eğer kendi evinizde yaptığınız ve bizim listemizde olmayan başka sokak lezzetleri varsa onları da bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.
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