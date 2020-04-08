Sizce gelmiş geçmiş en iyi 10 sokak oyunu hangisi?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yorumlar
0
Yazdır
A
Yazı Tipi
Günümüzün teknoloji ve yaşam koşulları hayatımızın her alanının etkilediği gibi çocukların oyun oynama şekillerini de değiştirdi. Özellikle metropollerde sokak oyunu oynayan çocuk sayısı yok denecek kadar az. Daha çok dijital oyunlara yönelen bu nesil, sizin oynadığınız o oyunların adını dahi bilmiyorlar. Peki sizin çocukken oynadığınız sokak oyunları arasında en sevdiğiniz, bıkmadan usanmadan oynadığınız oyun hangisiydi?
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle