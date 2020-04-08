MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEn iyi on Haberleri Eğlence HaberleriSizce gelmiş geçmiş en iyi 10 sokak oyunu hangisi?
GeriEğlence Sizce gelmiş geçmiş en iyi 10 sokak oyunu hangisi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğlence
Haber Giriş: 08.04.2020 - 18:02,Son Güncelleme:/

Sizce gelmiş geçmiş en iyi 10 sokak oyunu hangisi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Günümüzün teknoloji ve yaşam koşulları hayatımızın her alanının etkilediği gibi çocukların oyun oynama şekillerini de değiştirdi. Özellikle metropollerde sokak oyunu oynayan çocuk sayısı yok denecek kadar az. Daha çok dijital oyunlara yönelen bu nesil, sizin oynadığınız o oyunların adını dahi bilmiyorlar. Peki sizin çocukken oynadığınız sokak oyunları arasında en sevdiğiniz, bıkmadan usanmadan oynadığınız oyun hangisiydi?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle