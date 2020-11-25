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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım>Hindistan Cevizi Yağı Gözenekleri Tıkar mı?
Güzellik Bakım

Hindistan Cevizi Yağı Gözenekleri Tıkar mı?

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Hindistan Cevizi Yağı Gözenekleri Tıkar mı?
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"Hindistan cevizi yağının ne yapıp ne yapamayacağına dair o kadar çok iddia var ki...Son birkaç yıldır dişleri beyazlattığını, sivilceleri tedavi ettiğini ve kırışıklıkları önlediğini birçok yerde okumuşsunuzdur, ama Hindistan cevizi yağı gerçekten yüzümüz için gerekli mi? İşte cevabı…"

Hindistan cevizi yağı komedojenik midir?

Bununla ilgili kesin bir araştırma olmamakla birlikte, eğer cildiniz sivilceye yatkınsa, Hindistan cevizi yağı gibi komedojenik olduğu düşünülen ürünlerden uzak durmak en iyisidir. 

Bu yağı temiz cilde uygulamadığınızda, cildinizdeki bakteri ve ölü deri hücreleriyle birlikte gözeneklerin daha fazla tıkanmasına neden oluyor.

Hindistan cevizi yağı cildinizin ememeyeceği kadar kalındır, yani derinin içine işlemez ve cilt üzerinde bir yağ tabakası görevi görür. Bunun sonucu olarak da vücudunuzun aşırı sebum üretmesine neden olarak sivilce oluşumunu artırabilir.

Hindistan cevizi yağı nemlendirici olarak kullanılmamalı

Hindistan cevizi yağına farklı cilt tipleri olumlu veya olumsuz tepki verebilir. Ancak çoğu uzman, kalitesi ne olursa olsun asla nemlendirici olarak kullanılmaması gerektiği konusunda hemfikirdir. Hindistan cevizi yağını güzellik rutininizde yer vermek istiyorsanız, makyaj temizleyici yerine kullanabilirsiniz. Bunun dışında, yüzünüzden mümkün olduğunca uzak tutun ve ait olduğu mutfak dolabına geri koyun. 

 

 

 

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