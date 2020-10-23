Cildinize kahve sürdüğünüzde ne olur?

Birçok güzellik markası kahve bazlı ürünler üretiyor, uzmanlar kahveli tarifler veriyor. Peki kahve cilde nasıl bir etki sağlar? Yüzünüze kahve sürdüğünüzde ne olur? İşte cevapları...

Kahve, ciltte peeling görevi görür. Taze kavrulmuş ve öğütülmüş formunda kahve, kuru, ölü cilt hücrelerini uzaklaştıran ve cilt yenilenmesini teşvik eden harika bir doğal eksfoliyatördür. Uzmanlar, evde çekilmiş kahve, şeker ve Hindistan cevizi yapı kullanarak kolay bir maske hazırlayıp, peeling yapılabileceğini söylüyor.

Kahve, iltihaplanmayı azaltmak için birçok cilt bakım ürününde kullanılır ve hatta selülit görünümünü azaltma potansiyeline sahiptir. Öte yandan kahve içeren ürünler, cilde parlaklık verebilir, peeling özelliği ile bakteriler, virüsler ve mantarlarla savaşabilir.

Kahvenin ayrıca göz altındaki koyu halkaların görünümünü en aza indirdiğine inanılıyor. Bazı dermatologlar, "Cildin yüzeyine kahve koyarsanız, kan damarlarını kurutur ve daraltır. Gözünüzün altındaki alan, yetersiz şekilde akan lenfatik bir kanaldır ve kafein, sistemden suyun atılmasına yardımcı olur" diyor.

Tüm bilgilere rağmen kafeinle aşılanmış ürünlerin gerçekte ne kadar etkili olduğuna dair yapılan araştırmaların henüz bir sonuç vermediğini de belirtelim. Araştırmalar henüz sonuç vermese de kahveyi peeling olarak kullanmak oldukça eski bir yöntem. Yüzünüze uygulamadan önce bir uzmandan onay almanız gerektiğini de hatırlatalım.