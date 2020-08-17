Çanta rehberi: Hangi kıyafete nasıl çanta takılır?

Kıyafetinize göre çanta seçerken kendinize bazı sorular sormalısınız;

1- Durum ne?

Hangi kıyafete hangi çantayı takacağınız büyük ölçüde duruma bağlıdır. Ofis, gündelik, şık, resmi, resmi olmayan, spor davet gibi... Çantanız ile gideceğiniz yeri ve var olan durumu koordine etmek konusunda bazı yazılı olmayan kurallar vardır.

- Alışverişe giderken her zaman büyük boy bir hobo veya spor çantası kullanın.

- Resmi kıyafetler geniş deri çantalar veya kutu çantalarla iyi gider.

- Yüksek bel pantolonlarla en iyi clutch yani el çantaları uyar.

- Sling çantalar yazlık elbiseler ve sandaletlerle uyumlu görünür.

- Zarif bir resmi etkinliğe katılıyorsanız, göz alıcı bir clutch taşıyın.

- Çok fazla ayrıntıya veya süslemeye sahip bir elbise, düz bir el çantası ile iyi görünecektir.

2- Vücut şekliniz nedir?



Bu soru sizi biraz şaşırtabilir ancak vücut şekli çanta seçiminde rol oynar. Çantanızın uzunluğu ve şekli, boyunuzu ve kıvrımlarınızı dengelemelidir.

Armut biçimi vücuda sahipseniz kalça boyunda bir çanta kullanmak vücudunuzdaki geniş bölgeleri daha da ortaya çıkaracaktır.

Eğer büyük göğüslere sahipseniz çapraz çantalar dekolte kısmına dikkat çektiği için uzak durmalısınız.

Kısa boyluysanız kısa askılı çantalar sizi olduğunuzdan daha da kısa gösterecektir. Bu yüzden orta boy ve orta uzunlukta çantalar seçmelisiniz.

3- Moda anlayışınız nedir?

Seçtiğiniz çanta tıpkı giydiğiniz kıyafetler gibi sizi yansıtmalıdır. Bu sebeple sadece uyumlu olsun diye kendi zevkinizden uzak seçimler yapmamalısınız. Mesela deri sizin tarzınıza uymuyorsa kullanmak zorunda değilsiniz. Bunun yerine kıyafetinize uygun modeli süet ya da nubuk kumaş ile tercih edebilirsiniz. Sürekli spor çantalar kullanmaya alışkınsanız spor tarza yakın farklı modeller de denemeye çalışabilirsiniz. Sırt çantası yerine spor bir omuz çantası ile başlayabilir, yavaş yavaş çantalarınızı çeşitlendirebilirsiniz.

4- Kıyafetinizin rengi nedir?

Kıyafetinizin rengi ve dokusu, çanta seçiminizde sizi yönlendirebilir. Kıyafetiniz tek renkli ise onu göze çarpacak renkli veya baskılı bir çantayla eşleştirmeyi deneyin. Çok renkli bir kıyafet de sade ve nötr bir çanta ile daha uyumlu olacaktır.

Kıyafetlerinizdeki detaylar ile çanta detaylarınıza da dikkat etmelisiniz. Mesela gümüş tokalı bir çanta ile altın tokalı bir kemer takamazsınız!

Öte yandan deri çantalar klasiktir ve hemen her stil ile uyum sağlayacaktır.