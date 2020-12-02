Atkı, fular ve şal takmanın 5 harika yolu

Bohem tarzı



Uzun fular ve atkılarınızı, en kolay şekilde, başınızı boynunuzun önünden başlayarak sarabilir, arkadan yanları çaprazlayarak, tekrar öne doğru kaldırdığınızda bohem bir tarz yakalayabilirsiniz. Ayrıca bu parçaları, belinize sarıp bol elbiselerinizi veya tuniği canlandırabilirsiniz.



Kovboy tarzı



Bu, bugünlerde atkı takmanın çok popüler bir yolu, hem de sadece kızlar arasında değil… Erkeklerin de çok kullandığı bu model için, atkınızı üçgen yapın, kovboy stili aşağı doğru çevirin, arkada kalan kısmı çapraz bağlayın ve öne getirmek için şalınızı katlayın. Şalınız veya atkınız size tüm bu katmanları ve kırışıklıkları verecek kadar büyükse, bu şekli kolaylıkla yapabilirsiniz. Ayrıca, kot pantolon, bot ve havalı bir deri ceketle harika bir şekilde kombinleyebilirsiniz.

Çanta aksesuarı



Fularınızı takmak istemediğinizde, çantanıza bağlayabilirsiniz. Son zamanlarda moda olan bu alternatif yöntemle hem şık hem de bir moda ikonu gibi görünebilirsiniz.

Romantik görünüm



Günlük tarzınıza romantik öğeler eklemekten hoşlanıyorsanız, fularlarınızla yeni bir dokunuş yaratabilirsiniz. Basitçe boynunuzun etrafına dolamaya, uçlarını öne doğru gevşek bırakıp ardından uygun bir kemerle kombinlemeye ne dersiniz? Ünlü tasarımcıların da çok kullandığı bu yöntemle yeni bir tarz oluşturabilirsiniz.



Saç bantı



Yeni moda bu saç bantlarıyla, saçınıza ahenk katabilir, aynı zamanda uzun süredir kullanmadığınız fularlarınızı değerlendirebilirsiniz. Böylelikle gün içinde saçınızın sizi rahatsız etmesine de izin vermemiş olursunuz.