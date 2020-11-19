Dondurulmuş sebzelerden en iyi şekilde nasıl yararlanılır?

Bazı sebzeler mutlaka taze kullanılması gerekirken bazılarının dondurulmuş olanları tadından ve besin değerinden hiçbir şey kaybettirmez. Bu sebzeler, ev yemeklerini zahmetsiz hale getirirken, hazırlık süresinden tasarruf etmenizi sağlar.



İşte dondurulmuş hali sizi asla üzmeyecek o sebzeler…

Enginar



Genellikle yağlı konserve ve kavanozların aksine, ayıklanmış ve donmuş enginar dilimleri daha sağlıklı olanlardır. Ayrıca, taze enginarları kesmek ve soymak gibi zorlu görevlerden de sizi kurtarırlar. Bunları peynirli dip soslara, makarna salatasına ekleyebilir veya bir sebzeli pizzanın üzerine serperek lezzetli hale getirebilirsiniz. Ayrıca isteyen dondurulmuş enginarı kremalı İtalyan tavuk yemeklerinde de sarımsakla birlikte kullanarak harika ve pratik yemeklere imza atabilir.

Mısır



Dondurulmuş mısır taneleri, sizi sadece kabuklarından ayırmaktan ve dilimlemekten kurtarmaz, genellikle taze olanlardan çok daha tatlıdırlar. Çoğu dondurulmuş sebze gibi, mısır da toplanır toplanmaz şoklama yöntemiyle dondurulur, bu da tatlı aromasını kilitler. Öte yandan süt mısırları tarladan soframıza gelene kadarki bu uzun yolculuklarında tatlarından kaybedebilirler.

Özellikle tavuk salatalarında, pizza hamurlarında hatta isteğe göre kısır içinde enfes bir geçiş sağlayan dondurulmuş mısırları, hemen her yemeğe yakıştırabilirsiniz.



Ispanak



Taze ıspanakları uzunca bir süre suda bekletmeye, tek tek temizlemeye ve pişirmeye hafta içi zamanımızın pek elverişli olmadığına hepimiz hemfikir olabiliriz. Ispanak, dondurucuda son derece iyi saklanabilen bir sebze. Aynı zamanda, peynirli ıspanak sosunda çok sevilen bir bileşen ve pratik hazır yufkalı böreklerde de lezzetli bir tarifin parçası olabilir.



Bezelye



Mısır gibi, dondurulmuş bezelye de genellikle tazesinden çok daha tatlıdır. Ayrıca sizi, mevsimi oldukça kısa olan bezelye kabuklarını temizlemekten kurtarır. Makarnalarınıza bir miktar tat, farklı bir renk ve sağlıklı şeyler eklemek istiyorsanız, dondurulmuş bezelyeler tam size göre! Buna ek olarak bezelye, pesto sosunun tatlandırılmasında da etkili bir rol oynar.



Karnabahar



Dondurulmuş karnabahar pek de alışık olduğumuz bir sebze türü değildir. Ancak pek bilinmeyen özellikleriyle, diyet yapanlar veya karbonhidrat kesmeye çalışanlar için patatesin, muzun ve hatta yüksek kalorili kremaların yerine geçebilir. Patates püresinde yoğunluğu karnabahara verebilir, krema hazırlarken kaşar peynirin yerine kullanabilir, hatta bir bardak smoothie hazırlamak için muzun yerine karnabahardan faydalanabilirsiniz.



Hele ki frappucino hayranıysanız, krema yerine dondurulmuş karnabahar kullanmayı bir deneyin. Kahve, kakao tozu ve fıstık ezmesi arasında karnabaharın tadı pek fark edilmez. Böylelikle size de sağlıklı ve lezzetli içeceğinizin tadını çıkarmak kalır.







