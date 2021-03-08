Zurich Grubu’ndan yeni yatırım

ZURICH Sigorta CEO’su Yılmaz Yıldız, Türkiye’nin, en iyi yatırım yapılacak ülke olduğunu belirterek, Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile yaptıkları yeni işbirliği ile 2021’in ilk yabancı yatırımını gerçekleştirdiklerini açıkladı. Yıldız, Zurich Grubu’nun, Türk ekonomisine güveninin tam olduğunu ifade ederek, son yaptıkları yatırım ile Türkiye’deki en büyük yabancı yatırımcılardan biri haline geldiklerini söyledi.

10 YILLIK ANLAŞMA

Yılmaz Yıldız, yeni yatırım kapsamında TEB ile 10 yıllık münhasır dağıtım sözleşmesi imzaladıklarına değinerek, şu açıklamayı yaptı: “Bu şu demek; önümüzdeki 10 yılda TEB, tüm şubelerinden ve tüm diğer alternatif dağıtım kanallarından münhasıran Zurich Sigorta’nın hayat dışı alandaki ürün ve hizmetlerini satıyor olacak. Türkiye’deki yatırımlarımızdan çok memnun olduğumuz için TEB ile münhasır dağıtım anlaşmamızı 10 yıl daha yenileyerek, 2021 yılının ilk büyük yatırımını gerçekleştirdik. 2020 yılında salgına ve salgının getirdiği tüm zorluklara rağmen 9-10 ay gibi bir müzakere süreci geçirdik, sonunda TEB ile el sıkıştık. Parayı da Türkiye’ye getirdi ve ödemeyi yaptık” diye konuştu.

YILDA 25 MİLYAR DOLARI ÇEKERİZ

Yılmaz Yıldız, yeni yatırımın büyüklüğü hakkında da iş hacmi olarak milyar dolarlık bir yatırım olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Zurih Grubu, bir Türk şirketi, ana hissedarımız İsviçre merkezli Zurih Grubu. Türkiye’de 15 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Salgının olması ya da ekonomide inişler çıkışlar yaşanması bizim için önemli değil. Türkiye, bulunduğumuz coğrafyada yatırım yapılabilecek en iyi ülke. Uluslararası sermaye için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Makroekonomik istikrar ve öngörülebilirlik artarsa bugünkü global likidite ortamında yılda 20-25 milyar dolar yabancı yatırım çekebiliriz.”