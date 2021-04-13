Züccaciye sektörü en yüksek ilk çeyrek ihracatına imza attı

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ocakta yüzde 9,3, şubatta yüzde 19,4 ihracat artışı yakalayan sektörün martta bu rakamı yüzde 48'e taşıdığını söyledi. İlk çeyrekte sofra ve mutfak eşyaları ihracat toplamının yüzde 26,1 artarak 1 milyar 388 milyon dolara yükseldiğini dile getiren Öksüz, salgına rağmen sektörün hızlı bir toparlanma süreciyle yıla iyi bir başlangıç yaptığını bildirdi.

Öksüz, "Geçen yıl ihracatımız yüzde 1,5 düşüşle 4,52 milyar dolara gerilemişti. Hedefimiz 2020'de 5-5,5 milyar dolar ihracat rakamını yakalamaktı ancak salgın nedeniyle bu hedefimiz bir yıl gecikti. 2021'de bu ihracat rakamlarını göreceğimizi düşünüyoruz. Çünkü ilk çeyrekte tarihin en yüksek rakamına ulaştık." dedi. İlk çeyrek performansının yılın geriye kalan döneminde neler yapabileceklerine dair ipucu verdiğini kaydeden Öksüz, dış ticaret fazlası veren sektörün ülke ekonomisine katkısının artarak sürmesi için çalışmalarına devam edeceklerini anlattı.

"GÜÇLÜ FİRMALARIMIZ YURT DIŞINDA FABRİKA SATIN ALIYOR"

Mesut Öksüz, sektör olarak ihracatın yüzde 51'ini Avrupa ülkelerine yaptıklarını belirterek, en çok dış satışın Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İtalya ve İsrail'e yapıldığını söyledi.

Hem ihracatta hem de iç piyasada büyüyen pazarın yeni yatırımları beraberinde getirdiğini dile getiren Öksüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de ham madde üreticilerinin yanı sıra sektörden bazı oyuncuların yeni fabrika yatırımlarını görüyoruz. Aynı zamanda son birkaç yıldır Türkiye'deki güçlü firmaların yurt dışında fabrika satın almalarına şahit olduk. Küçük bir de not düşmek gerekirse, dünya züccaciye ithalatının yüzde 44'ünü gerçekleştiren ABD'nin ithalatından sadece binde 3 pay alıyoruz. Bu sektörümüzün çok büyük potansiyeli olduğunu, daha çok ürün satabileceğimizi gösteriyor. Bu yüzden ABD diğer bazı sektörler için olduğu gibi bizim için de birinci sırada yer alan hedef pazar durumunda. AB her zaman olduğu gibi en çok ihracat yaptığımız bölge olarak hedef pazarlarımızda olmaya devam edecek."

Öksüz, Japonya'nın da dünyada en çok ithalat yapan ülkelerden olduğunu ve önemli pazarları arasında yer aldığını kaydederek, bunun yanı sıra Latin Amerika, Kanada, Afrika ve Rusya'nın hedef pazarları arasında yer aldığını bildirdi.



"İÇ PAZARDA VE E-TİCARETTE CİDDİ ARTIŞLAR SÖZ KONUSU"

ZÜCDER Başkanı Öksüz, bu süreçteki iç satışların da başarılarının nedenine değinerek, iç ticarette vites artırdıklarını, online ticaretin geçen yıla göre yüzde 300 yükseldiğini söyledi. Ekmek yapma, yoğurt yapma, fön makinesi ve baskül gibi bazı ürün gruplarının satışında neredeyse yüzde 700'e varan artış yaşandığını dile getiren Öksüz, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk defa e-ticarete giren şirketlerimiz bile oldu. Sanal fuarlara giriş yaptık. Kısacası salgının etkisini bir olumlu bir de olumsuz yönden değerlendirmek gerekiyor. Hepimiz mutfaklarda zaman geçirdik, evlerimizle daha fazla ilgilenmeye başladık. Tabii bir de Türkiye'de köklü çeyiz kültürünü de düşünmek lazım. Her yıl 550 bin çiftin evlenmesi önemli bir faktör. Yine konut satışlarının canlı ve dinamik olmasının da sektöre olumlu etkisi oluyor. Bir de artık trendlere göre alışveriş yapıyoruz. Yeni ürünler çıktıkça bunları evlerimize almak istiyoruz."

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