Züccaciye sektörü Almanya'da hedef büyüttü

ZÜCDER'den yapılan açıklamaya göre, dernek, 132 üye firması ve İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nin (İMMİB) milli katılım organizasyonuyla Avrupa'nın en büyük züccaciye ve hediyelik eşya fuarı Ambiente Frankfurt'a katıldı. Türkiye'nin züccaciye ihracatında 400 milyon dolarla ikinci sırada bulunan Almanya'ya ihracatın yarısından fazlasını, endüstriyel mutfak eşyası ve küçük ev aletleri oluşturuyor. Koronavirüs dolayısıyla dünyanın en büyük züccaciye ihracatçısı olan Çin'in kaybedeceği pazardan pay almak isteyen Türkiye için Ambiente fuarı büyük önem taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, sanayinin ve tasarımın sayılı ülkelerinden olan Almanya'ya gerçekleştirdikleri ihracatın önemli bir başarı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "İhracatımızı artırabilmek için 15 yıldır Ambiente Frankfurt'a katılıyoruz. Yaklaşık 15 milyar dolar züccaciye ithalatı bulunan Almanya'ya ihracatımızı artırabilmek için fuar büyük önem taşıyor. Dünyanın en büyük züccaciye ihracatçısı Çin'in koronavirüs nedeniyle ticaret ilişkilerinin zayıflamasının bizim için fırsat doğuracağına inanıyoruz. İhracatımızda yaklaşık 400 milyon dolarla ikinci olan Almanya'ya, fuar sayesinde ihracatımızı yüzde 20 artırmayı amaçlıyoruz. Fuar, diğer Avrupa ülkelerine olan ihracatımızı artırabilmemiz için büyük önem arz etti."