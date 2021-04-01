ZRX coin nedir?
ZRX coin olarak bilinen 0x, Ethereum blockchain tabanlı çalışan, eşler arası dijital varlık alışverişini sağlayan açık bir protokoldür. ERC20 standartlarına uyan, merkezi olmayan alışveriş için kullanılır. İşte, ZRX coin hakkında bazı bilgiler.
ZRX coin yatırımcıların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. 0x, Ethereum blockchaini ve merkeziyetsiz borsalar için bir açık protokoldür. 0x geliştiricileri ilerde tüm varlıkların bir token karşılığı olacağına dair bir inançları olduğu için tüm bu tokenlerin birbirleri ile değiştirilebilmesini sağlayacak güvenilir bir platform inşa etmeyi amaçlamışlardır. Bu platform ile kullanıcılar akıllı sözleşmeler ile merkeziyetsiz borsalar aracılığıyla değişimlerini yapabileceklerdir.
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