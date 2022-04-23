'Zorunlu KarÅŸÄ±lÄ±klar TebliÄŸi'nde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklik Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±

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Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan tebliÄŸ ileÂ 'Zorunlu KarÅŸÄ±lÄ±klar HakkÄ±nda TebliÄŸ'de deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±. YapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle ilgili Merkez BankasÄ±'ndan aÃ§Ä±klama geldi. AÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, fiyat istikrarÄ± temel amacÄ± doÄŸrultusunda finansal istikrarÄ±n desteklenmesi ve liralaÅŸmanÄ±n teÅŸvik edilmesi kapsamÄ±nda makroihtiyati politika setini gÃ¼Ã§lendirerek zorunlu karÅŸÄ±lÄ±k dÃ¼zenlemesinde deÄŸiÅŸikliÄŸe gitmiÅŸtir" ifadeleri kaydedildi.Â BankalarÄ±n ve diÄŸer mali kuruluÅŸlarÄ±n bilanÃ§o iÃ§i veya bilanÃ§o dÄ±ÅŸÄ± uygun gÃ¶rÃ¼len kalemlerine zorunlu karÅŸÄ±lÄ±k getirmenin, Merkez BankasÄ±nÄ±n temel gÃ¶revlerinden olduÄŸu hatÄ±rlatÄ±lan aÃ§Ä±klamada "BilanÃ§olarÄ±n yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k tarafÄ±na uygulanmakta olan zorunlu karÅŸÄ±lÄ±klar, yapÄ±lan dÃ¼zenleme ile makro ihtiyati politika setini gÃ¼Ã§lendirmek amacÄ±yla bilanÃ§olarÄ±n varlÄ±k tarafÄ±na da uygulanmaya baÅŸlanmaktadÄ±r" denildi.Â

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Karar kapsamÄ±ndaÂ bankalar ile finansman ÅŸirketlerinin; KOBÄ° tanÄ±mÄ±na giren iÅŸletmelere kullandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± krediler, esnaf kredileri, ihracat ve yatÄ±rÄ±m kredileri, tarÄ±msal krediler,Â 5018 sayÄ±lÄ± Kamu Mali YÃ¶netimi ve Kontrol Kanunu ekindeki (I), (II), (III) ve (IV) sayÄ±lÄ± cetvellerde yer alan kurum ve kuruluÅŸlar ile kamu iktisadi teÅŸebbÃ¼sleri ve bunlarÄ±n mÃ¼essese, baÄŸlÄ± ortaklÄ±k ve iÅŸtiraklerine kullandÄ±rÄ±lan krediler, kurumsal kredi kartlarÄ± ve mali kuruluÅŸlara kullandÄ±rÄ±lan krediler hariÃ§ olmak Ã¼zere TLÂ cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredileri zorunlu karÅŸÄ±lÄ±ÄŸa tabi tutulduÄŸu belirtildi.



Kararda, "1Â Nisan 2022 tarihinden itibaren dÃ¶rder haftalÄ±k dÃ¶nemlerde kullandÄ±rÄ±lan ticari kredilerin yÃ¼zde 10'u oranÄ±nda zorunlu karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±n aynÄ± sÃ¼relerde tesis edilmesine;Â 31 MayÄ±s 2022 tarihi itibarÄ±yla 31 AralÄ±k 2021 tarihine gÃ¶re kredi bÃ¼yÃ¼me oranÄ± yÃ¼zde 20'nin Ã¼zerinde olan bankalarÄ±n, 31 Mart 2022 ve 31 AralÄ±k 2021 tarihlerinde mevcut kredi bakiyeleri arasÄ±ndaki farkÄ±n yÃ¼zde 20'si oranÄ±nda zorunlu karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± 6 ay boyunca tesis etmesineÂ karar verilmiÅŸtir" ifadelerine yer verildi.Â

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AÃ§Ä±klamada,Â "YabancÄ± para mevduat/katÄ±lÄ±m fonu zorunlu karÅŸÄ±lÄ±k oranlarÄ±nÄ±n gerÃ§ek kiÅŸi dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m oranÄ±na gÃ¶re farklÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na, bu Ã§erÃ§evede dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m oranÄ±; yÃ¼zde 5'in altÄ±nda kalan bankalara ilave 500 baz puan; yÃ¼zde 5 ile yÃ¼zde 10 arasÄ±nda olan bankalara ilave 300 baz puanÂ zorunlu karÅŸÄ±lÄ±k uygulanmasÄ±na karar verilmiÅŸtir. Bu uygulama, tesisi 10 Haziran 2022 tarihinde baÅŸlayacak olan 27 MayÄ±s 2022 tarihli hesaplama dÃ¶neminden itibaren geÃ§erli olacaktÄ±r" denildi.



Finansman ÅŸirketlerinin yÃ¼zde sÄ±fÄ±r olan zorunlu karÅŸÄ±lÄ±k oranlarÄ±nÄ±n bankalar ile aynÄ± seviyeye getirildiÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamadaÂ ÅŸu ifadelere yer verildi:



"DiÄŸer yandan, finansman ÅŸirketlerinin yÃ¼zde sÄ±fÄ±r olan zorunlu karÅŸÄ±lÄ±k oranlarÄ± bankalar ile aynÄ± seviyeye getirilmiÅŸ, yurt iÃ§i bankalara olan yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kleri zorunlu karÅŸÄ±lÄ±k kapsamÄ±nda alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu deÄŸiÅŸiklik, tesisi 13 MayÄ±s 2022 tarihinde baÅŸlayacak olan 29 Nisan 2022 tarihli hesaplama dÃ¶neminden itibaren geÃ§erli olacaktÄ±r."