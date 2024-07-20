Zorunlu karşılıklar hakkında tebliğ Resmi Gazete'de

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan tebliğ ile zorunlu karşılıklarda yapılan değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre yabancı para krediler için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırı yüzde 1,5’e indirildi.

TCMB tarafından yapılan açıklamada ise Merkez Bankası’nın, sıkı para politikası duruşunu destekleyici adımlar attığı belirtilerek, "Bu doğrultuda kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yapılarak dezenflasyon patikası ile kredi büyümesinin uyumlu seyri ve Türk lirası kredilerin payının korunması amaçlanmıştır. Bu kapsamda; Yabancı para krediler için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırının yüzde 1,5’e indirilmesine, Türk lirası kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırlarının sabit tutulmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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Yatırım kredilerine sağlanan istisnanın kapsamının genişletildiği ifade edilen açıklamada, “Ek olarak yatırım kredilerine sağlanan istisnanın kapsamı genişletilerek; uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklar kapsamında kullandırılan yatırım kredilerinin Türk Lirası ve yabancı para kredi büyüme sınırlarından muaf tutulmasına karar verilmiştir” denildi.