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Zorunlu karşılıklar hakkında tebliğ Resmi Gazete'de

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#Merkez Bankası#Zorunlu Karşılıklar#Resmi Gazete
Zorunlu karşılıklar hakkında tebliğ Resmi Gazetede
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2024 02:43

TCMB tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile yabancı para krediler için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırı yüzde 1,5’e indirildi.

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan tebliğ ile zorunlu karşılıklarda yapılan değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre yabancı para krediler için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırı yüzde 1,5’e indirildi.

TCMB tarafından yapılan açıklamada ise Merkez Bankası’nın, sıkı para politikası duruşunu destekleyici adımlar attığı belirtilerek, "Bu doğrultuda kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yapılarak dezenflasyon patikası ile kredi büyümesinin uyumlu seyri ve Türk lirası kredilerin payının korunması amaçlanmıştır. Bu kapsamda; Yabancı para krediler için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırının yüzde 1,5’e indirilmesine, Türk lirası kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırlarının sabit tutulmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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Yatırım kredilerine sağlanan istisnanın kapsamının genişletildiği ifade edilen açıklamada, “Ek olarak yatırım kredilerine sağlanan istisnanın kapsamı genişletilerek; uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklar kapsamında kullandırılan yatırım kredilerinin Türk Lirası ve yabancı para kredi büyüme sınırlarından muaf tutulmasına karar verilmiştir” denildi.

 
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#Merkez Bankası#Zorunlu Karşılıklar#Resmi Gazete

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