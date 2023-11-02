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Zorunlu karşılıklar değişti! Mevduatı olanlar dikkat...

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#Zorunlu Karşılık#Merkez Bankası#Türk Lirası
Zorunlu karşılıklar değişti Mevduatı olanlar dikkat...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 06:36

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda değişiklik yaptı. Merkez, Kur Korumalı Mevduat için zorunlu karşılık oranını yükseltirken döviz mevduatları için de ilave zorunlu karşılık oluşturdu.

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Merkez Bankası piyasayı düzenleme yönünde hareketlerine devam ediyor. Sağlanan güven ve istikrar ortamında enflasyonun düşürülmesi için büyük gayret sarf eden Merkez Bankası zorunlu karşılıklarla ilgili değişiklik yaptı.

Merkez'in zorunlu karşılıklar değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

KUR KORUMALI MEVDUATTA YÜKSELDİ

Kur Korumalı Mevduata uygulanan zorunlu karşılıklar 6 aya kadar vadelide 5 puan artırıldı ve yüzde 30'a çıktı. 1 yıl ve 1 yıldan daha uzun vadeli olan KKM zorunlu karşılığı da yüzde 5'ten yüzde 10'a çıktı.

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DÖVİZ MEVDUATLARINDA DA ARTTI

Yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonu için zorunlu karşılık oranları tüm vadelerde 1 puan artış gösterdi.

Türk Lirası'nın desteklenmesi ve Türk Lirası mevduata geçişi teşvik etmek için TL cinsinden tesis edilmek üzere tüm vadelerde döviz mevduatlarına yüzde 4 ilave zorunlu karşılık getirildi.

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Böylece bankalar KKM ve döviz mevduatlarında yaşanan zorunlu karşılık artışı nedeniyle müşterilerini standart Türk Lirası mevduata yönlendirmesi bekleniyor.

İSTİSNA SÜRESİ UZATILDI

Yurt dışından sağlanan yatırımların teşvik edilmesi amacıyla oluşan kaynaklarda zorunlu karşılık istisna süresi 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

TİCARİ KREDİLERDEKİ ZK TESİSİ KALKTI

Ticari krediler için yüzde 20 oranında uygulanan zorunlu karşılık tesisi uygulaması son buldu.

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#Zorunlu Karşılık#Merkez Bankası#Türk Lirası

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